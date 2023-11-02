الطرابلسي يوجه بإرسال فريق لإزالة مخلفات الذخائر في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي بإرسال فريق متخصص في إزالة مخلفات الذخائر إلى زليتن.

جاء ذلك في كتاب لرئيس جهاز المباحث الجنائية، منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

وتضمن الكتاب إشارة إلى الانفجار الذي وقع مساء أمس في مخزن بزليتن يحوي ذخيرة أسلحة «خفيفة ومتوسطة وثقيلة»، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في المخزن القريب من أحد الأحياء السكنية.

رفع درجة الاستعداد في زليتن

وفي كتاب آخر، كلف الطرابلسي مدير أمن زليتن برفع درجة الاستعداد بين منتسبي المديرية والمتابعة المستمرة للوضع الأمني وموافاة الوزارة بتقارير عن الحالة الأمنية بشكل دوري، والتنسيق مع المرافق الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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كما أمر وزير الداخلية عدة أجهزة أمنية بتشكيل عشر دوريات وإرسالها إلى زليتن لدعم المديرية هناك، وفرض السيطرة الأمنية وتسهيل حركة السيارات.

إخماد الحريق

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية نجاح أطقم هيئة السلامة الوطنية في إخماد النيران جراء انفجار مخزن الذخيرة.

وقالت الوزارة إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية بالمنازل الواقعة قرب المخزن، ولا وجود لأي إصابات أو أضرار بشرية باستثناء حالتي اختناق نتيجة استنشاقهما الدخان، وهما بصحة جيدة.