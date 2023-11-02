«الداخلية» تعلن إخماد النيران في زليتن ومباشرة التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء اليوم الأربعاء، تمكن هيئة السلامة الوطنية من إخماد النيران جراء انفجار مخزن ذخيرة بمدينة زليتن.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية بالمنازل الواقعة قرب المخزن، ولا وجود لأي إصابات أو أضرار بشرية باستثناء حالتي اختناق نتيجة استنشاقهما الدخان، وهما بصحة جيدة.

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وأضافت أن مديرية أمن زليتن وهيئة السلامة الوطنية ومركز الطب والطوارئ وجهاز الإسعاف انتقلوا إلى المكان فور وقوع الانفجار، وجرى إخلاء السكان القريبين من المكان، وهم في أمان.

الداخلية: جار انتشال مخلفات الانفجار

وأوضحت الوزارة أن فرقا مختصة تنتشل مخلفات الانفجار رفقة أعضاء قسم البحث الجنائي زليتن، وباقي الأجهزة الأمنية.

وأكدت أن الجهات المختصة في جهاز المباحث الجنائية ستباشر التحقيقات حول الواقعة وأسبابها، داعية المواطنين في حال عثورهم على مخلفات إلى الاتصال بالفريق المختص، لانتشالها.

انفجار مخزن ذخيرة في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من موقع انفجار مخزن ذخيرة في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من موقع انفجار مخزن ذخيرة في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

موقع انفجار مخزن ذخيرة في زليتن، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)