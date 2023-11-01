تكالة يبحث مع إردوغان في أنقرة تطوير العلاقات الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بأنقرة، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر خالد.

وفي مستهل اللقاء، قدم تكالة التهنئة لإردوغان لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، متمنيا لـ«تركيا والشعب التركي المزيد من التقدم والازدهار»، بحسب البيان.

- جلسة محادثات مشتركة بين مجلس الدولة والبرلمان التركي في أنقرة

- تكالة يناقش في أنقرة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي

زيارة تكالة إلى تركيا

بدأ تكالة زيارة رسمية إلى تركيا يوم الإثنين رفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة، ضم النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، وعددا من أعضاء المجلس.

وعقد رئيس مجلس الدولة جلسة محادثات مشتركة مع البرلمان التركي، ناقش خلالها الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في ليبيا، إلى جانب عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة، وسبل دعم الأشقاء الفلسطينيين.