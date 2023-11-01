مجلس النواب ينشر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في الجريدة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والشيوخ) في العدد الـ14 من الجريدة الرسمية، التي أصدرها ونشرها على موقعه الرسمي مساء اليوم الأربعاء.

وحمل قانون انتخاب مجلس الأمة رقم 27 لسنة 2023، بينما جاء قانون انتخاب رئيس الدولة تحت رقم 28 لسنة 2023. وتضمن الأول 95 مادة، وجاء الثاني في 89 مادة، وكلاهما صدر في 5 أكتوبر الماضي.

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وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في وقت سابق، أن رئيس المجلس أصدر قانوني الانتخابات 4 أكتوبر، وأمر بإحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي أكدت في 9 أكتوبر تسلمها القانونين رسميا.

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