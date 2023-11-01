الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، قرارا أعفى بموجبه ثلاث فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق القرار رقم 482 لسنة 2023 الصادر اليوم الأربعاء.

ويعفى القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبر صفحته على «فيسبوك»، ثلاث فئات من المصريين من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وهم: «الأطفال دون 18 عاما، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، والنساء بجميع الفئات».

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كما يعفي القرار فئتين من الأتراك من شرط الحصول على التأشيرة لدخول ليبيا، وهما: «الأطفال دون 18 عاما، والرجال والنساء فوق 55 عاما».