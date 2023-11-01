إطلاق المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان المنظومة الخاصة بتسجيل مرضى الأورام، التي من شأنها إدارة الخدمات العلاجية والدوائية وفق نظام إلكتروني مرتبط بقاعدة البيانات الوطنية، ومنظومتي الإمداد الطبي والعلاج بالخارج.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في فبراير الماضي، أن المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام تختص بتلبية كل ما يتعلق بإدارة الملف الطبي للمريض من خلال عدة عمليات، بدءا من عملية التسجيل وتوثيق البيانات الأساسية، مرورا بالاحتياجات الدوائية الخاصة بالأدوية.

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وتسمح المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتحديد احتياجات المريض من الأدوية، وتوزيعها بين المراكز ووحدات علاج الأورام وفق الحصة العلاجية المحددة للمريض، وأيضا إعادة تدوير المخزون بين المراكز والوحدات.

يمكن التسجيل في المنظومة الإلكترونية عبر هذا الرابط