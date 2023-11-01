لإعداد الميزانية العامة.. مؤسسة النفط و«المركزي» يطلعان مجلس النواب على خطط 2024

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، لمناقشة خطط العمل والإيرادات المتوقعة، تمهيدا لإعداد الميزانية العامة.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن الاجتماع ناقش دعم المؤسسة الوطنية للنفط، والخطط الموضوعة من أجل زيادة الإنتاج، وتقديرات الإنتاج لعام 2024، والإيرادات المالية المتوقعة للعام نفسه، لإعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024 م، بالإضافة إلى خطط تطوير القطاع النفطي.

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وفي 5 سبتمبر الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023، المُقدم من الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد. وقال المجلس النواب عقب الإقرار: «أوجه صرف الميزانية ستكون موحدة على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي»، معتبرا أن «أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية مثل اللجنة المالية العليا سيعد تجاوزا للقانون المالي للدولة».

لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب تعقد اجتماعا مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)

لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب تعقد اجتماعا مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)