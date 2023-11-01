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المقريف: استكمال صيانة 101 مدرسة بالبلديات المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:14 مساء
المقريف: استكمال صيانة 101 مدرسة بالبلديات المتضررة من الفيضانات
لقاء الدبيبة مع المقريف، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (حكومتنا)
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أكد وزير التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف «استكمال صيانة 101 مدرسة من إجمالي 117» بمدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق البلاد، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة بتلك المدارس جرت عن طريق مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم المقريف، اليوم الأربعاء، شرحًا تفصيليًا عن عودة الدراسة ببلدية درنة وعدد من البلديات المنكوبة جراء الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر، وأعمال الصيانة الجارية للمدارس المتضررة بتلك المناطق، وسير العملية التعليمية في تلك المناطق بعد تسوية الأوضاع الإدارية والتربوية بالتنسيق مع مصلحة التفتيش التربوي.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحته على «فيسبوك» إن المقريف أفاد خلال الاجتماع «أن ما يقارب 18 ألف طالب أُعيد تنسيبهم لمدارس مختلفة غير متضررة في درنة والبلديات المجاورة، كما جرت تهيئة الظروف لنقل ما يزيد على 2100 طالب إلى مدن أخرى، مؤكدًا استكمال صيانة 101 مدرسة من إجمالي 117 عن طريق فرع مصلحة المرافق التعليمية في المنطقة الشرقية فيما تتواصل جهود التنسيق لصيانة مدارس درنة المتضررة».

المدارس الليبية بالخارج وعجز المعلمين
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن لقاء المقريف والدبيبة الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، تناول أيضا أوضاع المدارس الليبية والخاصة بالخارج، مشيرًا إلى أن الدبيبة شدد على ضرورة تنظيم مهامها والتقيد بالشروط الواردة بمنشور رئيس الوزراء.

وأكد الدبيبة ضرورة سد العجز في المعلمين برفع معدلات الأداء وتنفيذ الملاكات الوظيفية للمدارس والمراقبات التعليمية وتنظيم العاملين بالقطاع، مشيدًا بالجهود الاستثنائية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية كافة، وتحديدًا في مدارس درنة والبلديات المنكوبة.

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