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إردوغان يستقبل تكالة بالمجمع الرئاسي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 05:39 مساء
إردوغان يستقبل تكالة بالمجمع الرئاسي في أنقرة
إردوغان يتوسط تكالة ورئيس البرلمان التركي بالمجمع الرئاسي في أنقرة، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (الرئاسة التركية)
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حسابها على منصة «إكس».

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) نعمان قورتولموش.

- جلسة محادثات مشتركة بين مجلس الدولة والبرلمان التركي في أنقرة
- تكالة يناقش في أنقرة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي

ويأتي لقاء إردوغان وتكالة بعد يوم من جلسة مباحثات مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي التي ناقش خلالها الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في ليبيا إلى جانب عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة وسبل دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبدأ تكالة زيارة رسمية إلى تركيا يوم الإثنين رفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة ضم النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي وعددًا من أعضاء المجلس.

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