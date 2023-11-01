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تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 01:55 مساء
تراجع الدولار واليورو في السوق الموازية
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تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.59 دينار مقابل 5.62 دينار أمس، واليورو إلى 5.87 دينار مقابل 5.89 دينار أمس.

استقرار سعر الإسترليني
في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.70 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبقيت الليرة التركية عند 0.20 دينار، بينما انخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.72 دينار مقابل 1.74 دينار أمس، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) بشكل طفيف مسجلًا 264 دينارًا للغرام مقابل 263 دينارًا أمس.

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