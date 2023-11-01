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شركة البريقة تؤكد توافر الوقود في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 11:14 صباحا
شركة البريقة تؤكد توافر الوقود في بنغازي
مقر شركة البريقة لتسويق النفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، توافر الوقود بشكل طبيعي في بنغازي، وذلك بعدما لاحظت وجود زحام على بعض المحطات العاملة داخل المدينة.

وأشارت إلى عمل مستودعاتها بشكل اعتيادي في بنغازي، بما في ذلك مستودع رأس المنقار، منوهة بأن الأرصدة التشغيلية والسعات التخزينية في معدلاتها الطبيعية كما أن حركة ناقلات المحروقات تسير بشكل عادي على كامل الساحل الليبي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، لافتة إلى أنه لا داع للازدحام على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق مدينة بنغازي وضواحيها.

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