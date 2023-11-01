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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:00 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق بسبب ظهور الضباب.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ومتغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة لاحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية غربية بينما تكون جنوبية شرقية على ساحل بنغازي ومتغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل طبرق سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق لاحتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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