حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 1 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على معظم مناطق البلاد خلال هذين اليومين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل على مناطق الشمال الغربي مع رياح جنوبية غربية نشطة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب على درنة وطبرق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة والمناطق المجاورة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل زيادة غدا على مناطق الخليج.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية غربية على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.