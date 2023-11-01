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معرض للتمور الليبية بمدينة هون 5 نوفمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 01:45 صباحا
معرض للتمور الليبية بمدينة هون 5 نوفمبر المقبل
أحد عارضي التمور الليبية (وكالة الأنباء الليبية وال)
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ينظم على هامش المؤتمر العلمي الأول لتنمية النخيل معرض التمور ومشتقاته يومي 5 و6 نوفمبر 2023 بمدينة هون.

ويشهد المعرض أنواعًا متنوعة من أجود التمور الليبية، من بينها «الدقلة» و«التغيات» و«الخضراي» و«الصعيدي» و«حليمة» و«المجهول»، بحسب مقرر المؤتمر الدكتور مصطفى عكاشة.

أهداف معرض التمور الليبية
وقال عكاشة لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن المعرض الذي يحظى بمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف مناطق ليبيا، يهدف إلى الدعاية لتسويق وترويج منتجات التمور والصناعات التقليدية والمنتجات التكميلية التي تستخرج من التمور ومنها «الخل» و«الرب» إلى جانب بعض المنتجات الأخرى.

كما يهدف المعرض إلى تعزيز التواصل والتبادل بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والخبراء في مجال زراعة النخيل، حيث يشارك عارضون من مختلف المدن والمناطق الليبية.

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مسابقة لمنتجي التمور
وتتضمن فعاليات المعرض مسابقة للمزارعين في مجال زراعة وإنتاج التمور يتنافس فيها المزارعون على جوائز مالية قيَّمة تمنح للفائزين بالترتيبين الأول والثاني.

ودعا عكاشة المهتمين من التجار والمستثمرين إلى زيارة المعرض للاطلاع على ثروة ليبيا الخضراء، ودعم المنتجات الوطنية، والمشاركة في تطوير قطاع النخيل بليبيا.

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