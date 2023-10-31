المنفي يندد بمجزرة جباليا ويطالب بـ«تدابير أحادية» لتدفق المساعدات إلى غزة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ندد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وآخرها استهداف مخيم جباليا المحدد من قبل الأمم المتحدة كملجأ إنساني، والمكتظ بالمدنيين الأبرياء العزل ضمن ممارسات الانتقام والعقاب الجماعي وتحدي قرار الأمم المتحدة.

ودعا المنفي، في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»، إلى «اتخاذ تدابير أحادية تضمن تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى المدنيين والمستشفيات وحماية مقرات المنظمات الدولية في كل قطاع غزة».

وشدد على دعم جهود مصر وقطر لإنجاز تسوية عادلة وكاملة لملف الأسرى والمعتقلين بسجون الكيان المحتل وبقية المسائل الإنسانية.

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وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا «تجاوزت 400 شهيد وجريح» وأن كثيرًا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي بضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وقالوا إن مربعًا سكنيًا كاملًا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.