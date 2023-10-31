«الوطني للمواصفات»: الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لحماية المستهلك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الاتفاق على وضع استراتيجية وطنية لحماية المستهلك تتضمن التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية المستهلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك المشكَّلة بقرار وزير التخطيط (184) لسنة 2023، وتضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني النشطة في مجال حماية المستهلك.

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واستعرض الاجتماع، بحسب بيان نشرته صفحة المركز على «فيسبوك»، وثيقة الأمم المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك.

وتتضمن الاستراتيچية بندًا خاصًا بالجانب الإعلامي والتوعوي حول حقوق: «الحماية - التثقيف - المشاركة - التظلم - المقاطعة - تأمين الاحتياجات الأساسية - الحصول على معلومات - الأمان - التمثيل والمشاركة - التعويض - العيش في بيئة صحية - الحصول على خدمات ذات جودة تلبي رغباته».

جانب من الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك يستعرض آليات عملها ووضع استراتيچية وطنية، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 (المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية)

جانب من الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك يستعرض آليات عملها ووضع استراتيچية وطنية، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 (المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية)