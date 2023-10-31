بعد توقف 12 عامًا.. إعادة تشغيل مصنع تكسير «النافتا» بمجمع رأس لانوف الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل مصنع التكسير الحراري للنافتا بمجمع رأس لانوف الصناعي ووصول غاز الإيثيلين إلى الخزانات بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت مؤسسة النفط بدء إدخال «النافتا» إلى الأفران وتشغيل منظومة ضاغط تكسير الغاز المتكسر (1-R10) استعدادًا للإنتاج ومتابعة سير العمليات.

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وتأتي هذه العملية بعد نجاح جميع تجارب التشغيل لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإيثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر، والتأكيد على جاهزية الوحدات الإنتاجية بالمجمع الصناعي لمواكبة متطلبات تشغيل مصنع الإيثيلين.

وبدأت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي العام 2019.