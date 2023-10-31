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تكالة يناقش في أنقرة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 05:14 مساء
تكالة يناقش في أنقرة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي
استقبال تكالة والوفد المرافق له بالبرلمان التركي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بالعاصمة أنقرة، وذلك لمناقشة التعاون بين المجلسين، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وهنأ تكالة في مستهل اللقاء الذي حضره سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب، رئيس البرلمان التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، متمنيًا لتركيا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، إضافة إلى مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي».

تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا
وقبيل اللقاء، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في تصريحات للصحفيين، أن أنقرة تقف إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا، وستواصل دعمها البلاد من أجل حل مشكلاتها في أقرب وقت، واستعادتها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي.

ونقلت «الأناضول» عن قورتولموش قوله لتكالة إن تركيا تراقب عن كثب المشكلات التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة. وأضاف: «في هذا السياق، نتمنى استمرار الوجود القوي للحكومة في طرابلس، وأن تجتمع ليبيا في نهاية المطاف تحت سقف واحد».

استقبال تكالة والوفد المرافق له بالبرلمان التركي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
استقبال تكالة والوفد المرافق له بالبرلمان التركي، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
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