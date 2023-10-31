«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث «الموقف العسكري» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم الثلاثاء، برئيس الأركان العامة التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية في طرابلس والوسطى والساحل الغربي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، بحث «تنظيم مختلف الوحدات العسكرية، وسير العمل في مختلف المناطق، واستعراض الموقف العسكري بمدينة غريان إثر الأحداث التي شهدتها المدينة أخيرا».

ماذا حدث في غريان؟

صباح الأحد، اندلعت اشتباكات بين مسلحين يتبعون «جهاز دعم الاستقرار» و«القوة الأمنية المشتركة»، وكلاهما يتبعان حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في صراع على النفوذ بالمدينة، حسب ما كشفته مصادر محلية لـ«بوابة الوسط».

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صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان

وأوضحت المصادر أن «القوة الأمنية المشتركة» تمكنت من السيطرة على المراكز الحكومية في غريان، بينها مبنى البلدية ومقر جهاز الدعم والاستقرار ولواء غريان، بينما انسحبت القوة الأخرى خارج المدينة، بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى وقتلى.

في حين اعتبر عدد من القادة الميدانيين في غريان أن «ما يحدث في المدينة شأن داخلي»، معلنين أنهم لن يسمحوا بـ«تدخل أي أطراف خارجية فيه». وأظهر مقطع مصور متداول على موقع «فيسبوك» انتشار «اللواء 111»، بقيادة عبدالسلام الزوبي في شوارع مدينة غريان، وهو التحرك الذي جاء بعد تداول قرار منسوب لـ«الدبيبة» يقضي بتشكيل غرفة أمنية وعسكرية مشتركة، لـ«الدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي»، تضم عناصر 22 تشكيلا مسلحا، من بينها «اللواء 111، واللواء 444، والكتيبة 166 للحماية والحراسة».