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باحث اقتصادي: 5 آلاف دينار شهريا حصة الأسرة الليبية من دعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 02:52 مساء
باحث اقتصادي: 5 آلاف دينار شهريا حصة الأسرة الليبية من دعم المحروقات
مداخلة الباحث الاقتصادي محمد الصافي مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «WTV».
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قال الباحث الاقتصادي محمد الصافي إن حصة الأسرة الليبية من دعم المحروقات تقدر بخمسة آلاف دينار شهريا، مشيرا إلى أن بدائل رفع الدعم ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الأخرى.

وأضاف الصافي، في مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة الوسط «WTV»: «تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022 أظهر أن تكلفة دعم المحروقات وصلت لـ82 مليار دينار، ولو جرى قسمتها على عدد السكان، الذي يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين نسمة، فالمواطن يستفيد بنحو ألف دينار شهريا منه»، متابعا أن الأسرة الليبية، التي في المتوسط تضم خمسة أفراد، تستفيد من دعم المحروقات بنحو خمسة آلاف دينار شهريا.

دعم المحروقات يؤثر على الأسعار
وأشار إلى أن دعم المحروقات يؤثر مباشرة على الأسعار، والبحث عن بديل له سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات أخرى، لكن يظل المبلغ المخصص له كبيرا.

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
شاهد في برنامج «فلوسنا»: قراءة في تقرير ديوان المحاسبة 2022

ولفت إلى انقسام دعم المحروقات إلى شقين، الشق الأول يقدر بنحو 40 مليار دينار مخصصة لعملية مقايضة النفط بالمحروقات، والشق الآخر هو الدعم المباشر للنفط المستهلك في الأسواق، منبها إلى وجود دعم آخر للخدمات يقدر بنحو 20 مليار دينار.

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