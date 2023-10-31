اتفاق تعاون بين وزارة السياحة ومجلس التطوير الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، توقيعها اتفاق تعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ضمن مساعي تعزيز التعاون الفني المشترك، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الخطط والبرامج المتعلقة بالنهوض بالسياحة الليبية.

ووقع وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف، نصرالدين ميلاد الفزاني، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمود أحمد الفطيسي، على مذكرة اتفاق التعاون بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة والمجلس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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شمل اتفاق التعاون تبادل الخبرات والمعارف والكوادر الفنية والمعلومات والبيانات الإحصائية والمؤشرات الرقمية وقواعد البيانات، بالإضافة إلى تنظيم برامج البحوث المشتركة، والإسهام في إعداد الخارطة الاستثمارية السياحية.

وتضمن كذلك المشاركة في المشاريع المشتركة الخاصة بتطوير قطاع السياحة والصناعات التقليدية، وتنفيذ خطط بناء القدرات، وتصميم الدورات التدريبية النوعية المتخصصة، ووضع مستهدفات ومؤشرات الأداء والأهداف المشتركة في مجالات العمل المشترك.

وأوضحت وزارة السياحة أن الاتفاق يستهدف وضع آلية للتعاون العام، وتقديم الدعم الفني عبر نقل المعرفة، وتحقيق البناء المؤسسي والقدراتي، وتحسين مجال السياحة والصناعات التقليدية، ودعم الحكومة ومساندتها في اتخاذ القرارات.