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ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 12:41 مساء
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية
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ارتفعت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد سعر الدولار إلى 5.62 دينار مقابل 5.54 دينار أمس، واليورو إلى 5.89 دينار مقابل 5.80 دينار أمس.

ارتفاع الإسترليني
وبالمثل صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.70 دينار مقابل 6.64 دينار أمس.

ودون تغيير عما سجلته في تعاملات أمس، بقيت الليرة التركية عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 1.74 دينار ليبي، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) بشكل طفيف مسجلا 263 دينارا للغرام مقابل 262 دينارا أمس.

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