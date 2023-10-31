السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.93 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.