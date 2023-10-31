«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل مصراتة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل مصراتة؛ لظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج ويكون هادئ غدا على ساحل سرت.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل مصراتة؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.