الكبير يفتتح ورشة عمل حول الرقابة المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورشة العمل الثانية للانتقال نحو أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد وورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمُدراء العامون للمصارف التجارية والإسلامية ومصرفيون، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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يشار إلى أن إدارة الرقابة على المصارف والنقد تنظم تلك الفعالية طيلة أيام الأسبوع الجاري.