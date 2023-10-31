حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 31 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة الهوائية الساخنة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء تراجع درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم الثلاثاء، بينما يبقي الطقس مستقر على باقي مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق وخاصة المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار علي بعض المناطق تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية وتسجل تراجعا مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلي قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض المناطق وخاصةً على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية إلي جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.