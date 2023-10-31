بيانات المالية: 2.7 مليار دينار رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال تسعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تخصيص مليارين و766 مليونا و157 ألفا و139 دينارا كرواتب للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت رواتب مجلس النواب والجهات التابعة له منذ بداية يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي 886 مليونا و275 ألفا و169 دينارا، و31 مليونا و858 ألفا و921 دينارا للمجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها.

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أما رواتب المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فبلغت 603 ملايين و756 ألفا و103 دنانير، ورواتب مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت مليارا و244 مليونا و266 ألفا و946 دينارا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وإجماليًا، خصَّص مصرف ليبيا المركزي ثلاثة مليارات و755 مليونا و764 ألفا و603 دنانير ليبية نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات المصرف الصادر في 3 أكتوبر الجاري.