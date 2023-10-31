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بعد إغلاقه 28 عاما.. إعادة افتتاح المعهد المتوسط للتمريض في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 01:19 صباحا
بعد إغلاقه 28 عاما.. إعادة افتتاح المعهد المتوسط للتمريض في زوارة
جانب من إعادة افتتاح المعهد المتوسط للتمريض بمدينة زوارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
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افتتحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، معهد زوارة المتوسط للتمريض بعد توقفه لمدة 28 عامًا.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة فاطمة عبدالوافي، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، ووزير الدولة لشؤون المرأة وأعضاء المجلس البلدي زوارة ولفيف من منتسبي قطاع الصحة.

- استمرار أحقية خريجي المعاهد المتوسطة في الدراسة بكليات التمريض

وأعلنت إدارة المعهد قبول 44 طالبا لدراسة تخصص التمريض بالتزامن مع العام الدراسي 2023-2024م، والذي سيغطي احتياج المرافق الصحية بمنطقة زوارة والمناطق المجاورة لها بالعناصر التمريضية الوطنية المدربة نظريًا وسريريًا لتوفير الاحتياج التمريضي في كافة الأقسام الإيوائية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

جانب من إعادة افتتاح المعهد المتوسط للتمريض بمدينة زوارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
جانب من إعادة افتتاح المعهد المتوسط للتمريض بمدينة زوارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
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