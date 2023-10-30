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القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال تسعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:51 مساء
القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال تسعة أشهر
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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استحوذت القطاعات الخدمية على 51% من نفقات الرواتب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر المنقضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين.

وتشمل القطاعات الخدمية: الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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رواتب قطاعات الدفاع وحرس الحدود والأمن الوطني
تليها قطاعات الدفاع وحرس الحدود والأمن الوطني التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، والتي استحوذت على 26.28% من إجمالي نفقات الرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وجاءت القطاعات السيادية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.41%، وتشمل المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارات العدل والخارجية والمالية والتخطيط والجهات التابعة لها.

وحصلت السلطات المحلية على 6.77% من إجمالي نفقات الرواتب، وتشمل وزارات الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة والمواصلات والعمل والإسكان والبيئة والخدمة المدنية والجهات التابعة لها.

رواتب القطاعات الإنتاجية
أما القطاعات الإنتاجية، فكان نصيبها 3.29% من نفقات الرواتب، وتشمل وزارات النفط والغاز والموارد المالية والزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية والهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها. بينما حصلت السلطة التشريعية على 2.12%، حيث بلغت رواتب مجلس النواب 2.04% والدولة 0.07% من إجمالي نفقات الرواتب خلال تلك الفترة.

توزيع نفقات الرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
توزيع نفقات الرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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