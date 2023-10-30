القطاعات الخدمية تستحوذ على 51% من نفقات الرواتب خلال تسعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

استحوذت القطاعات الخدمية على 51% من نفقات الرواتب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر المنقضي، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين.

وتشمل القطاعات الخدمية: الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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رواتب قطاعات الدفاع وحرس الحدود والأمن الوطني

تليها قطاعات الدفاع وحرس الحدود والأمن الوطني التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، والتي استحوذت على 26.28% من إجمالي نفقات الرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وجاءت القطاعات السيادية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.41%، وتشمل المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارات العدل والخارجية والمالية والتخطيط والجهات التابعة لها.

وحصلت السلطات المحلية على 6.77% من إجمالي نفقات الرواتب، وتشمل وزارات الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة والمواصلات والعمل والإسكان والبيئة والخدمة المدنية والجهات التابعة لها.

رواتب القطاعات الإنتاجية

أما القطاعات الإنتاجية، فكان نصيبها 3.29% من نفقات الرواتب، وتشمل وزارات النفط والغاز والموارد المالية والزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية والهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها. بينما حصلت السلطة التشريعية على 2.12%، حيث بلغت رواتب مجلس النواب 2.04% والدولة 0.07% من إجمالي نفقات الرواتب خلال تلك الفترة.

توزيع نفقات الرواتب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (تقرير وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)