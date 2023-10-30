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وقفة لتلاميذ ليبيين تضامنا مع غزة واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:18 مساء
وقفة لتلاميذ ليبيين تضامنا مع غزة واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
تلميذ يرفع لافتة طوفان الأقصى أمات إسرائيل وأحيا الأمة تضامنا مع غزة 29 أكتوبر 2023
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نظم تلاميذ مدرستي «شهداء الوطن» و«الوفاق» للتعليم الأساسي ببلدية السائح أمس الأحد وقفة تضامنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، منددين بجرائم الاحتلال الصهيوني، حسب ما نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصل عدد «الشهداء» في غزة إلى 8306 أشخاص بينهم 3195 طفلا، إضافة إلى 20 ألفا و242 مصابا بجراح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، موضحة أن ️الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت لاستشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.

بالصور.. وقفة لتلاميذ مدرسة في رقدالين دعمًا للقضية الفلسطينية
وقفة احتجاجية في الزاوية للتضامن مع غزة

«أطفال غزة سيخبرون الله بكل شيء»
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نظم تلاميذ في بلدية رقدالين والخمس وقفات احتجاجية دعما للقضية الفلسطينية واستنكارا للعدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة.
ورفع التلاميذ أعلام فلسطين ولافتات منددة بجرائم الاحتلال من بينها «أطفال غزة سيخبرون الله بكل شيء، غزة تُدمَّر والعالم يتفرج، غزة ستنتصر، ولا للتهجير من أرضنا، وهنيئا أهل غزة الجنة».
 

وقفة تلاميذ مدرستي «شهداء الوطن» و«الوفاق» تضامنا مع غزة 29 أكتوبر 2023. (التعليم)
وقفة تلاميذ مدرستي «شهداء الوطن» و«الوفاق» تضامنا مع غزة 29 أكتوبر 2023. (التعليم)
وقفة تلاميذ مدرستي «شهداء الوطن» و«الوفاق» في بلدية السائح تضامنا مع غزة، 29 أكتوبر 2023. (التعليم)
وقفة تلاميذ مدرستي «شهداء الوطن» و«الوفاق» في بلدية السائح تضامنا مع غزة، 29 أكتوبر 2023. (التعليم)
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