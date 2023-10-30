حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 30 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال الغربي، حيث تكون مرتفعة اليوم بينما تتراجع بعد ظهر الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 24 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية وتسجل تراجعا بعد ظهر يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.