«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل مصراتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة اليوم الإثنين.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.
• الرياح جنوبية شرقية وتكون جنوبية غربية صباح الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل مصراتة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الساحل من شحات إلى طبرق وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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