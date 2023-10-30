«الأرصاد»: شبورة مائية على ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية على ساحل مصراتة اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.

• الرياح جنوبية شرقية وتكون جنوبية غربية صباح الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل مصراتة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.