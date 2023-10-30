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العابد يبحث إجراءات دخول العمالة الوافدة مع رئيس مصلحة الجوازات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 09:12 صباحا
العابد يبحث إجراءات دخول العمالة الوافدة مع رئيس مصلحة الجوازات
العابد خلال لقائه رئيس مصلحة الجوازات، 29 أكتوبر 2023. (العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا إجراءات دخول العمالة الوافدة مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأحد في مكتبه بحضور مدير مكتب الاستخدام بالمصلحة العميد محمد الطابوني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

العابد يحذر من استغلال العمالة
وأكد العابد ضرورة التنسيق مع المصلحة لضمان عدم وقوع استغلال للعمالة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة العمل مع الوزارة بحسب إجراءات منصة وافد الرقمية.

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ونوه مراد بالإجراءات المتخذة من الوزارة بمنح أذونات الاستخدام، وحملات التفتيش لضبط سوق العمل، مؤكدا دعم المصلحة عبر إدارة مباحث الجوازات لضبط المخالفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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