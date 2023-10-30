حكومة الدبيبة تدعو الشركات الإيرانية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبو بكر الغاوي، الشركات الإيرانية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية ضمن خطة «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الغاوي، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة إيران لدى ليبيا عين الله سوري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى اعضومة المهدي، بحسب بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الوزير موقف الحكومة باستئناف اللجنة المشتركة الليبية - الإيرانية عقد اجتماعاتها وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.

وأضاف البيان أن اللقاء تمحور حول مناقشة عدة ملفات متعلقة باختصاصات وزارة الإسكان والتعمير خاصة فيما بتعلق بمنتجات مواد البناء الإيرانية بما يتماشى مع السوق الليبية، ومشاركة الشركات الإيرانية في معرض ليبيا.