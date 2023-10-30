«يونيسف» تقدم مساعدات لـ8 آلاف طالب من متضرري «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، اليوم الأحد، عن توفير 200 حقيبة مدرسية مجهزة إلى 72 مدرسة، يستفيد منها 8 آلاف طفل متضرر من «دانيال» في شرق البلاد.

وأضافت المنظمة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «التعليم هو خط الحياة للأطفال في حالات الطوارئ»، مشيرة إلى أن «الوصول إلى تعليم ذي جودة عالية هو المفتاح لمستقبلهم المشرق».

- «يونيسف»: تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي

وفي 22 أكتوبر الجاري، أعلنت «يونيسف» بدء عمليات إعادة تأهيل 11 مدرسة في كل من البيضاء وشحات للمساعدة في إعادة طلاب درنة للمدارس.

وأكدت أنها تعمل على توفير الأثاث الصفي الأساسي، بما في ذلك مكاتب الطلاب والمعلمين، والسبورات البيضاء لاستبدال تلك التي تضررت بسبب الفيضانات.