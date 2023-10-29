شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على مواصلة تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس المستمرة منذ أسبوعين بالتعاون مع شركة الخدمات العامة مصراتة، بسبب وجود تراكمات من القمامة ومخلفات المياه

وأمس السبت فام وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، ومدير عام الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة وليد الدوكالي، بجولة ميدانية في مدينة الخمس، لتفقد ومتابعة أحدث التطورات فيما يتعلق بتنظيف وتصريف مياه الأودية وصيانة السدود

وأشار البرنامج إلى عدد من الأخبار الخاصة بالبلديات الأخرى، ومن بينها إعلان الشركة العامة للكهرباء إجراء صيانات على الشبكة الكهربائية داخل مدينة درنة، لافتة إلى أن إدارة الديزل والطوارئ تواصل أعمالها من إصلاح الأضرار التي طالت الشبكة الكهربائية داخل مدينة درنة؛ نتيجة العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

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