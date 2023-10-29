الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي إن مطار سبها يعمل بمعدل 27 رحلة محلية حاليًا، وسيفتح وجهتين إلى القاهرة وتونس خلال نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة تطورات تفعيل مطاري سبها وأوباري، وتسيير الرحلات المحلية والدولية، وعودة الخطوط التركية للعمل من المطارات الليبية.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات مطارات طرابلس وبنينا ومصراتة الجارية حاليًا، والعمل لاستكمالها وفق الجدول الزمني المحدد.

- وفد من الطيران المدني المصري يتفقد مطار سبها

الشهوبي: محادثات لعودة الخطوط التركية إلى مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة

وأشار الشهوبي إلى أن مصلحة الطيران المدني تجري محادثات لاعتماد عدد من التدابير الأمنية والفنية لعودة الخطوط التركية إلى مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة.

وفي 18 يونيو الماضي، استقبل مطار سبها وفد الطيران المدني المصري الذي قام بجولة لعدة مطارات ليبية للتدقيق عليها، وتحديد إمكانية تسيير رحلات منتظمة إليها. وأشاد وقتها بالدور الذي تقوم به إدارة المطار وإدراك موظفيها بأهمية اتباع التدابير والإجراءات التصحيحية اللازمة.