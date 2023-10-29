«المركزي» يفتح 183 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، تفاصيل طلبات فتح 183 اعتمادًا مستنديًا للشركات خلال الفترة من 19 أكتوبر الجاري حتى 25 من الشهر نفسه.

وفتح «المركزي» اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.

- «المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».