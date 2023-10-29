«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن 10 سنوات لمسؤول بفرع مصرف الوحدة في المعمورة، وذلك في قضية فساد مالي، على ما أفاد بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن المدان هو «مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة – المعمورة»، وأدين على خلفية تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس في واقعة إساءة استخدام سلطته وتزوير وثائق مالية.

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وجاء في البيان أن «المحقق تولى استقصاء إجراء عمليات مصرفية غير مشروعة» من قبل المدان، «أُجريت على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط»، وبعد أن «أخذت صورة: الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفة مسؤول الحسابات، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير؛ فأظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكاب جرائم: إساءة سلطات الوظيفة لتحقيق نفع مادي غير مشروع، والاستيلاء على ثلاثمئة ألف دينار؛ ووضع المسؤول لوثائق مزورة لغرض تيسير سحب المبلغ المستولى عليه، فانتهت سلطة التحقيق إلى استعمال الدعوى الجنائية في مواجهته».

وأضاف البيان أنه «وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن لمدة عشر سنوات».