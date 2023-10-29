  • Alwasat News
Atwasat

«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 05:43 مساء
«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 سنوات
دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن 10 سنوات لمسؤول بفرع مصرف الوحدة في المعمورة، وذلك في قضية فساد مالي، على ما أفاد بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن المدان هو «مسؤول قسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الوحدة – المعمورة»، وأدين على خلفية تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس في واقعة إساءة استخدام سلطته وتزوير وثائق مالية.

- «جنايات طرابلس» تصدر حكما بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري
- السجن والغرامة لمسؤولين اثنين في مؤسسة النفط وشركة البريقة

وجاء في البيان أن «المحقق تولى استقصاء إجراء عمليات مصرفية غير مشروعة» من قبل المدان، «أُجريت على حسابات شركة البريقة لتسويق النفط»، وبعد أن «أخذت صورة: الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفة مسؤول الحسابات، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير؛ فأظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكاب جرائم: إساءة سلطات الوظيفة لتحقيق نفع مادي غير مشروع، والاستيلاء على ثلاثمئة ألف دينار؛ ووضع المسؤول لوثائق مزورة لغرض تيسير سحب المبلغ المستولى عليه، فانتهت سلطة التحقيق إلى استعمال الدعوى الجنائية في مواجهته».

وأضاف البيان أنه «وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن لمدة عشر سنوات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان ...
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية
خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية
اتفاق تعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الأعلى للمرأة الليبية
اتفاق تعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الأعلى ...
صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان
صراع نفوذ بين «دعم الاستقرار» و«المشتركة» وراء اشتباكات غريان
نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة في ...
«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 سنوات
«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات
مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة ......
المزيد
المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة عن درنة ملفي النازحين والخدمات العاجلة
المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدولة عن درنة ملفي النازحين ......
تكالة يناقش مع سفير قطر التطورات السياسية المحلية والإقليمية
تكالة يناقش مع سفير قطر التطورات السياسية المحلية والإقليمية...
اللافي: المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية
اللافي: المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة......
«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10 سنوات
«جنايات طرابلس» تحكم بسجن مسؤول بمصرف الوحدة فرع المعمورة 10......
نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات
نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة......
المزيد