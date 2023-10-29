حالة الطقس في ليبيا (الأحد 29 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على غالبية مناطق ليبيا اليوم الأحد.

وأكد المركزفي نشرته الجوية الصادرة اليوم اعتدال حالة الطقس اليوم على غالبية مناطق البلاد، حيث ستتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية مناطق الشمال ما بين 27 و32 درجة.

وأشار إلى احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الشمال الشرقي، خاصةً على الجبل الأخضر. بينما تتراوح درجات الحرارة على مناطق الجنوب ما بين 30 و36 درجة.

وستتأثر المناطق الغربية، بدايةً من غد الإثنين، برياح نشطة نسبيا من القطاع الجنوبي تعمل على رفع درجات الحرارة، حسب النشرة.