انتشال جثمان و3 أكياس أشلاء من ضحايا الفيضانات قرب ميناء درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الطب والطوارئ والدعم، انتشال جثمان و3 أكياس أشلاء بشرية أمس السبت، من المنطقة الشرقية المحاذية لميناء درنة، من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية نتيجة العاصفة «دانيال».

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أن الفرقة السادسة عشر «فرقة الغواصين» والفرقة الخامسة والسادسة والتاسعة والفرقة الرابعة عشر «تعقيم»، انتشلوا الجثمان والأشلاء، بالتعاون مع كتيبة 128 وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

وبحسب البيان، جرى نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

وتسببت العاصفة «دانيال» في هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار لم تشهدها ليبيا من قبل، لكن التأثير الكارثي للفيضانات تضاعف بسبب انهيار سدين في وادي درنة، ما أطلق العنان لـ24 مليون متر مكعب من المياه تقريبا.

ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكا خلال 2023

وذكر تحليل وضعته شركة أميركية – بريطانية لإدارة المخاطر، أن العاصفة دمرت آلاف المباني في مدينة درنة وحدها، وأسفرت عن أكثر من أربعة آلاف وفاة وفقدان أكثر من ثمانية آلاف آخرين.

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- تقديرات دولية: 4.3 مليار دولار خسائر العاصفة «دانيال» في ليبيا

- المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4278 حالة

قدّرت شركة «أون» (AON)، وهي شركة أميركية – بريطانية للخدمات المهنية والاستشارات تقدم خدمات البيانات والتحليلات والاستشارات الإستراتيجية، حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا بسبب الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» في الشرق بحوالي 4.3 مليارات دولار.

وذكرت الشركة، في تقرير تحليلي نشرته، الإثنين الماضي، أن الفيضانات الغزيرة التي شهدتها ليبيا، سبتمبر الماضي، هي ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكا خلال العام 2023، وتسببت في خسائر مالية بقيمة 4.3 مليار دولار.

عمليات البحث عن مفقودين نتيجة كارثة فيضانات درنة. (مركز طب الطوارئ والدعم)

عمليات البحث عن مفقودين نتيجة كارثة فيضانات درنة. (مركز طب الطوارئ والدعم)

عمليات البحث عن مفقودين نتيجة كارثة فيضانات درنة. (مركز طب الطوارئ والدعم)