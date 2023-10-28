الدبيبة يفتتح مستشفى الأطفال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مستشفى الأطفال في طرابلس، فيما شدد خلال الافتتاح على ضرورة تزويد المستشفى بالكوادر الطبية الخبيرة ليكون مرجعية علاجية لجميع مرضى الأطفال على مستوى ليبيا.

وأشاد الدبيبة بالجهود التي أفضت إلى إنجاز وتجهيز المستشفى بأحدث التقنيات، حسبما ذكرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم السبت.

اجتماع لمناقشة وضع عدد من المستشفيات القروية

والخميس الماضي عقد الدبيبة اجتماعا مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة مع عدد من مديري المستشفيات العامة والقروية لمتابعة المشاكل التي تواجه تلك المستشفيات.

والمستشفيات العامة والقروية المعنية هي: (إمساعد - بنينا القروي - دريانة القروي - القعرة - التميمي - البردي - مرتوبة - بئر الأشهب - الفايدية - قصر الجدي - القرضبة - أم ركبة - العزيات القروي - مركز لملودة للعلاج الطبيعي - عين مارة القروي - عمر المختار العام).

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وانتهى الاجتماع إلى إصدار التعليمات لمتابعة وزارة المالية في معالجة الإشكاليات كافة التي تواجه عمل المستشفيات، والمتمثلة في معالجة أوضاع الأطباء المتعاونين، والإفراجات المالية وصرف الميزانية المخصصة للمستشفيات، وصيانة واستكمال عدد من المشروعات بالمرافق الصحية، بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية,.

الدبيبة خلال افتتاح مستشفى الأطفال في طرابلس. (صورة من فيديو للافتتاح: منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال افتتاح مستشفى الأطفال في طرابلس. (صورة من فيديو للافتتاح: منصة حكومتنا)

الدبيبة خلال افتتاح مستشفى الأطفال في طرابلس. (صورة من فيديو للافتتاح: منصة حكومتنا)