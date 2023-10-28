الدولار يتراجع أمام الدينار في التعاملات المسائية بالسوق الموازية (السبت 28 أكتوبر 2028)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية مساء اليوم السبت إلى 5.48 دينار مقارنة بـ5.53 دينار المسجلة في مستهل تعاملات اليوم.

وعند الثالثة عصرًا، انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.70 دينار من 5.77 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.65 دينار من 5.68 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 28 أكتوبر 2028)

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 1.74 دينار، وهي ذاتها أسعار تعاملات بداية السوق.