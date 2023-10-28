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9 أطفال ليبيين يتلقون حقنة علاج ضمور العضلات في مصر بنجاح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 02:47 مساء
9 أطفال ليبيين يتلقون حقنة علاج ضمور العضلات في مصر بنجاح
ممرضات يتابعن حالة طفل تلقى حقنة جينية للعلاج من ضمور العضلات بمصر. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
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أعلن جهاز «دعم وتطوير الخدمات العلاجية» نجاح تلقي 9 أطفال الحقنة الجينية الخاصة بعلاج ضمور العضلات في مصر، وتماثل جميع هذه الحالات للشفاء.

وأشرف المكتب الصحي التابع للجهاز في مصر على حالة الطفل الغـزالي، وهو آخر المتلقين للحقنة الجينية، حيث أدخله غرفة العزل بالمركز الطب العالمي في مصر، وتلقي الحقنة الجينية بنجاح، حسب بيان للجهاز، الجمعة.

تماثل الأطفال التسعة للشفاء 
وقال المركز في بيان: «بهذا يكون عدد الأطفال المتلقين للحقن الجينية بنجاح 9 أطفال. جميعهم حالتهم الآن تتماثل للشفاء».

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وأشار البيان إلى اتفاقية التفاهم بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ومـديـر مركـز الطب العالمي بمصر التي وقعت في مايـو الماضي، وجرى بموجبها إيفاد ونقل عدد من أطفال مرضى ضمور العضلات تحت سن العامين، لتلقي الحقن الجينية اللازمة.

وأضاف الجهاز أن الاتفاق جرى بمتابعة وإشراف مكتب النائب العام وديوان المحاسبة، وبدعم من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

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