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«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 01:32 مساء
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، بعض تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية (أغلبها بالدولار) لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقال المصرف إن نشر الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرّخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وكذلك استنادا إلى الفقرة رقم «5» من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات.

أغلب الاعتمادات لشركات أغذية وإلكترونيات
وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.

وفي 10 أكتوبر الجاري، قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إنه من الوارد حدوث أزمة سيولة إذا لم يجر فتح الاعتمادات المستندية للجميع، لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال للابتعاد عن الإيداع النقدي.

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وأوضح دريجة في مقابلة مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv): «حل مشكلة السيولة في ليبيا مرتبط على الأغلب بتوافر الدولار، وذلك للاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، فنحن سوق أوراق وليس سوق تحويلات أو بطاقات».

وأضاف: «ما خلق أزمة سيولة في السابق هو عدم رغبة أصحاب الأموال في الإيداع بالمصارف بسبب صعوبة السحب، والخوف من الاستهداف الأمني حال كان المبلغ المودع ضخما، لكن عندما تقرر بيع العملة للجميع بسعر موحد عادت الأموال للمصارف».

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