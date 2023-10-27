«ملتقى طنجة».. منتدى تجاري لتعزيز التعاون بين ليبيا والمغرب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يعقد ملتقى الأعمال الليبي المغربي الأول من نوعه في مدينة طنجة المغربية أوائل نوفمبر المقبل، وذلك في سياق بحث الطرفين عن تعزيز الشراكات والرفع من المبادلات التجارية.

وعقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء الليبيين لبحث تحضيرات عقد هذا الملتقى الاقتصادي الأول من نوعه بين الجانبين، وذلك خلال الفترة بين الأول من نوفمبر والثالث من الشهر ذاته.

شراكة ليبية مغربية في تنظيم الملتقى

تنظم المؤتمر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة وتطوان والحسيمة بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، حسبما أكدت غرفة التجارة المغربية في بيان.

- بحثاً عن استثمارات مشتركة.. منتدى للتجارة والأعمال بين ليبيا والمغرب في سبتمبر

- «غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب

- الاقتصاد: ملتقى استثماري ليبي - مغربي بطنجة سبتمبر المقبل

ويهدف «ملتقى طنجة» إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والفرص الاستثمارية بين ليبيا والمغرب، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية.

وجرى تأجيل عقد الملتقى الذي كان مخططا له في سبتمبر الماضي بسبب كارثة زلزال الحوز المغربية والفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية.

نمو القطاع الخاص في ليبيا عامل جذب للمغاربة

واستعرض الجانبان الأوضاع الاقتصادية بين البلدين. وقالت الغرفة المغربية في بيان إن المغرب من البلدان الرائدة في أفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينات، مضيفة أن ليبيا تشهد نموًا متزايدا في نشاط القطاع الخاص خاصة مع مطلع العام 2018، حيث شهد القطاع نموًا واضحا نحو الإنتاج والتصدير والبحث عن أسواق جديدة.

كما يملك القطاع الخاص الليبي مقومات تجارية هائلة وقدرة تسويقية مميزة تمكنه من المنافسة وعقد الشراكات مع نظرائه في الدول الأخرى، بالإضافة إلى نشاط بعض الموانئ والمناطق الحرة، مع تزايد الاهتمام بها لما تشكله من أهمية في خلق التنوع الاقتصادي.