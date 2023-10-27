السفارة الإيطالية: طائرة إضافية من المساعدات الموجهة لدرنة تصل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا هبوط طائرة إضافية محملة بمساعدات لمدينة درنة والمناطق المتضررة من العاصفة «دانيال».

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها بمنصة «إكس» اليوم الجمعة إن الطائرة هبطت اليوم في بنغازي قادمة من قاعدة التدخل السريع التابعة للأمم المتحدة في مدينة برينديزي الإيطالية.

إيطاليا بدأت المساعدات فور وقوع الكارثة في درنة

وبعد وقوع الكارثة في 10 سبتمبر الماضي، أرسل الصليب الأحمر الإيطالي مركبات إنقاذ وطوارئ إلى ليبيا، بالإضافة إلى المساعدات الأساسية التي تضم أربع مضخات مياه عالية السعة، ومضخة مياه متوسطة السعة، و4950 بطانية، و2520 زوجًا من أحذية العمل، و354 زوجًا من الأحذية المقاومة للماء، و1500 كيس للجثث.

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كما وصلت سفينة «سان ماركو» التابعة للقوات البحرية الإيطالية إلى ليبيا بعد أيام من العاصفة، حاملة 100 خيمة كاملة مع أسرة وأكياس نوم قادرة على استيعاب استضافة ألف شخص.