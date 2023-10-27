«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن البيضاء انطلاق أعمال، ستستمر أياما، لمعاينة وحصر المنازل المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في منطقة جردس.

يأتي ذلك ضمن جهود عدة جهات لحصر المنازل التي اجتاحتها السيول، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

- تقديرات أوروبية بتضرر 4454 منزلا في البيضاء جراء «دانيال»

وأشار البيان إلى مرافقة قيادات أمنية خبراء اقتصاديين خلال تنفيذ تلك الأعمال، التي تشمل حصر المنازل وتدوين بيانات مالكيها.

وقد أظهرت صور التقطها برنامج «كوبرنيكوس» الفضائي، التابع للاتحاد الأوروبي، لمدينة البيضاء تضرر أربعة آلاف و454 منزلا فيها جراء الفيضانات والسيول.