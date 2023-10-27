استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت أعمال فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء لإصلاح أعطال الشبكة في مدينتي درنة والبيضاء، وباقي المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

واستكملت فرق الصيانة بدائرة التركيبات العامة في طرابلس أعمال تركيب أسلاك كهرباء على خط وادي سحيم غرب البيضاء، تمهيدا لإعادة التيار إلى المنازل في المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

كما تواصل فرق الشركة نقل معدات محطة مسجد الصحابة في مدينة درنة، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العاصفة، خارج سور المسجد، لبناء محطة جديدة بجواره من أجل ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

أعمال صيانة لخطوط كهرباء غرب البيضاء، 27 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة لخطوط كهرباء غرب البيضاء، 27 أكتوبر 2023. (شركة الكهرباء)