ضبط شخصين متلبسين بسرقة منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد التحريات في مركز شرطة الكويفية بمدينة بنغازي شخصين متلبسين بسرقة منزل قرب مستشفى الصدرية.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز معلومات بشأن اقتحام شخصين منزلا لعائلة في غيابها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ضبط المتهمين متلبسين بالمسروقات

وتوجه أفراد التحريات إلى المنزل، ثم أعدوا كمينا للمتهمين، وجرى ضبطهما بعد خروجهما متلبسين، وبحوزتهما أسطوانة غاز طهي وثلاجة مياه صغيرة وأجهزة منزلية أخرى.

ونقل رجال الأمن المتهمين إلى مركز الشرطة، حيث جرى أخذ أقوالهما، ثم استكملت باقي الإجراءات القانونية.